Ordu'da boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın öldü

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ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında yaşayan Muhammer G. (47) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Yeliz G. (32) arasında tartışma çıktı.



Tartışma sırasında Muhammer G, 4 çocuğunun annesi eşine bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından motosikletle kaçan zanlının yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Günay Keskin, gazetecilere, evden çığlık duyması üzerine balkona çıktığını, o sırada bir şahsı motosikletle kaçarken gördüğünü söyledi.



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