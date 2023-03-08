Ordu'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

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ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Kayabaşı Mahallesi'nde dün, 3 katlı binanın giriş katında yaşayan Muhammer G. (47) tarafından bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yeliz G'nin (32) cenazesi, yakınları tarafından Ortaköy Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından kadının cenazesi aynı mahalledeki Merkez Camisi avlusuna götürüldü.

Yeliz G'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan olayın ardından kaçan Muhammer G'nin yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerince yürütülen çalışma devam ediyor.

Jandarma ekipleri, zanlının olay sonrası kaçtığı motosikleti, yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta terk edilmiş buldu.

- Olay

Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında ikamet eden Muhammer G, boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi eşine bıçakla saldırmış, ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.

Zanlı, motosikletiyle olay yerinden kaçmıştı.

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