Ordu'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı yakalandı

AA

Ordu'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı yakalandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürüp kaçan zanlı yakalandı.

Kayabaşı Mahallesi'nde dün, 3 katlı binanın giriş katında boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi Yeliz G'yi (32) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Muhammer G'nin (47) yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldü.

Jandarmanın çalışmasında, Muhammer G'nin Ortaköy Mahallesi'ndeki ablasının evine erzak için gideceği istihbaratına ulaşıldı.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, Muhammer G'yi evde yakaladı.

Sağlık kontrolü için Ordu Devlet Hastanesine götürülen Muhammer G. daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

- Olay

Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında ikamet eden Muhammer G, boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi eşine bıçakla saldırmış, ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.

Zanlı, motosikletiyle olay yerinden kaçmıştı.

Jandarma ekipleri motosikleti yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta terk edilmiş bulmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü Yeliz, toprağa verildi (2)
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü Yeliz, toprağa ...
Ordu'ya gelen depremzede kadınlara karanfil verildi
YEREL HABERLER Ordu'ya gelen depremzede kadınlara karanfil verildi
Boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü Yeliz, toprağa verildi
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü Yeliz, toprağa ...
Ordu'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Ordu'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen ...
Ordu'da tartıştığı kadını öldüren sanığa müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Ordu'da tartıştığı kadını öldüren sanığa müebbet ...
Sevgilisi Eda'yı iple boğan sanığa müebbet hapis
YEREL HABERLER Sevgilisi Eda'yı iple boğan sanığa müebbet hapis
Ordu'da boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın öldü
YEREL HABERLER Ordu'da boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın ...
Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü
Ordu'da 22 kilogram esrar ele geçirilen otomobildeki 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ordu'da 22 kilogram esrar ele geçirilen otomobildeki ...
Fırtınada sürüklenen cips standının peşinden koştu
YEREL HABERLER Fırtınada sürüklenen cips standının peşinden koştu
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobilinden 22 kilo esrar çıktı: 5 tutuklama
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobilinden 22 ...
Ordu'da şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, iş yeri ile otomobile zarar verdi
YEREL HABERLER Ordu'da şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, iş ...
Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı ...
Ordu´da fırtınanın devirdiği ağaç, iş yeri ile otomobile zarar verdi
YEREL HABERLER Ordu´da fırtınanın devirdiği ağaç, iş yeri ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.