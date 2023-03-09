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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı tutuklandı

AA

Ordu'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı tutuklandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren zanlı cezaevine gönderildi.

Kayabaşı Mahallesi'nde 7 Mart Çarşamba günü, boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi Yeliz G'yi (32) bıçaklayarak öldüren Muhammer G'nin (47) Altınordu Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Ordu Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Kayabaşı Mahallesi'nde ikamet eden Muhammer G, boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi eşine bıçakla saldırmış, ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.

Motosikletiyle olay yerinden kaçan Muhammer G, Ortaköy Mahallesi'nde erzak için gittiği ablasının evinde dün akşam yakalanmıştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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