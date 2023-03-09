Ordu'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı tutuklandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren zanlı cezaevine gönderildi.

Kayabaşı Mahallesi'nde 7 Mart Çarşamba günü, boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi Yeliz G'yi (32) bıçaklayarak öldüren Muhammer G'nin (47) Altınordu Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Ordu Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Kayabaşı Mahallesi'nde ikamet eden Muhammer G, boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi eşine bıçakla saldırmış, ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.

Motosikletiyle olay yerinden kaçan Muhammer G, Ortaköy Mahallesi'nde erzak için gittiği ablasının evinde dün akşam yakalanmıştı.





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