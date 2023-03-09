Ordu'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı tutuklandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren zanlı cezaevine gönderildi.
Kayabaşı Mahallesi'nde 7 Mart Çarşamba günü, boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi Yeliz G'yi (32) bıçaklayarak öldüren Muhammer G'nin (47) Altınordu Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Geniş güvenlik önlemleri altında Ordu Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Kayabaşı Mahallesi'nde ikamet eden Muhammer G, boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi eşine bıçakla saldırmış, ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.
Motosikletiyle olay yerinden kaçan Muhammer G, Ortaköy Mahallesi'nde erzak için gittiği ablasının evinde dün akşam yakalanmıştı.