Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da temaslarda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, deprem felaketi sonrası belediyenin tüm imkanlarını bölgeye sevk eden Güler'in Adıyaman'da incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Adıyaman'da koordinatör vali olarak görev yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel ile istişarede bulunan Güler'in, Gölbaşı ilçesinde Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'le de görüştüğü vurgulandı.



Depremzedelerle bir araya gelen Güler'in şu ifadelerine yer verildi:



"8 bine yakın depremzedeyi Ordu'da ağırlıyoruz. Kardeş şehrimiz olan Adıyaman'da hayatın normale dönmesi için devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Buna ek olarak bizler de Adıyaman'a yardımlarımızı ulaştırmayı, alt ve üstyapıları onarmayı, barınma sorunlarını gidermeyi, su, elektrik ve temizlik problemlerini çözmeyi sürdürüyoruz. Ordu'muz sadece Büyükşehir olarak değil, ilçeleriyle, sivil toplum örgütleriyle ve halkıyla tamamen bu çalışmaların içerisinde oldu. Ordu ile deprem bölgesi arasında bir gönül birliği oluşturduk."



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