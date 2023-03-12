Ordu'da organları bağışlanan hasta, 3 kişiye can olacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen 42 yaşındaki kişinin organları, yakınları tarafından bağışlandı.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce kalp krizi geçiren Ercan Kızıldeniz, Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Kızıldeniz'in, doktorların çabalarına rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkililerinin görüştüğü Kızıldeniz'in ailesi, hastanın organlarını bağışlamaya karar verdi.

Kızıldeniz'in operasyonla alınan böbrekleri, organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere Bursa ve Diyarbakır'a, karaciğeri ise Samsun'a gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.