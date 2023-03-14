Ordu'da 4 yılda 2 milyonu aşkın bitki toprakla buluşturuldu

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ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesince 4 yılda 2 milyon 295 bin 75 ağaç, çiçek ve çeşitli türde bitki toprakla buluşturuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in çevre hassasiyeti doğrultusunda yeşil bir kent oluşturmak ve gelecek nesillere değerli bir miras bırakmak için il genelinde ağaç ve çiçek dikimleri ile yeni yeşil alan oluşturulmasında önemli çalışmalara imza atıldığı belirtildi.

Bu kapsamda birçok ilçede çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesinin 4 yılda 2 milyon 295 bin 75 ağaç, çiçek ve çeşitli türde bitkiyi toprakla buluşturduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Şehri adeta botanik bahçeye dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, yeni parklar ve yeşil alanlar da inşa etmeyi ihmal etmedi. Birçok ilçeye 4 yılda 356 bin 138 metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı. ​​​​​​​Yeşil alan sayısını her geçen gün arttıran Büyükşehir Belediyesi, mevcut alanların da bakım ve onarımlarını elden bırakmadı. Ekipler, hali hazırdaki 1 milyon 532 bin 959 metrekarelik yeşil alanda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor."

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