Ordu Valisi Sonel depremzedeleri ziyaret etti

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ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente gelen afetzedeleri ziyaret etti.



Vali Sonel, depremden etkilenen Adıyaman'da 35 gün koordinatör vali olarak yaptığı görevi tamamlayarak Ordu'ya döndü.

Kentte misafir edilen 8 bin 86 depremzede ailelerden bazılarının kaldığı Ordu Dini İhtisas Merkezi'ni ziyaret eden Sonel, yetkililerden ailelerin durumları hakkında bilgi aldı.

Depremzede ailelere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Sonel, depremin yıkıcı etkisinin çok olduğunu, devletin gücü, milletin desteği sayesinde kısa sürede yaraların sarılmaya başlandığını belirtti.

Depremde yaşadıklarını Vali Sonel ile paylaşan aileler, yaşadıkları acılara ve zor günlere rağmen Ordu'da moral bulmaya ve hayata tutunmaya çalıştıklarını aktardı.

Adıyamanlı depremzede ailenin üç aylık bebeğini kucağına alarak seven Sonel, "Allah bahtını açık etsin. Rabbim sizlere bağışlasın." ifadesini kullandı.

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