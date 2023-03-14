GÜNCELLEME - Ordu'da 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

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ORDU (AA) - Ordu'da 2 kişiyi tabancayla yaraladıktan sonra kendini çatı katına kilitleyen, ardından yaklaşık 17 saat sonra polise teslim olan şüpheli tutuklandı.

Ünye ilçesinde dün, tartıştığı Ercan Ocakdan ve Mustafa Tonka'yı tabancayla yaralayan ve ardından kendisine ait binanın çatı katına çıkarak kapıyı kilitleyen S.O'nun teslim olması için polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonuç verdi.

Olaydan yaklaşık 17 saat sonra teslim olan S.O, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tonka taburcu edildi, Ocandan'ın tedavisi sürüyor.

- Olay

Ünye'nin Kaledere Mahallesi'nde dün, 6 katlı bir binanın 1. katında bulunan kıraathaneye gelen S.O. ile Ercan Ocakdan ve Mustafa Tonka arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Üzerindeki tabancayla ateş açarak Ocakdan ve Tonka'yı yaralayan S.O, kıraathanenin bulunduğu binanın çatı katına çıkarak kapıyı kilitlemişti. Polis, şahsın teslim olması için çalışma başlatmıştı.​​​​​​​​​​​​​​

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