Ordu'da depremzede çocuklar için oyuncak getirenler tiyatroyu ücretsiz izleyecek

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ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT), oyunlarını depremzede çocuklara oyuncak karşılığında sahneleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sanatın iyileştirici gücünü yansıtmak amacıyla OBBKT ekibini Adıyaman'a gönderdi.

Günlerce burada gösteriler düzenleyen ve kırsal mahalleleri gezen OBBKT, tiyatro çalışmaları ile çocuklara destek olurken normalleşme süreçlerine de katkıda bulundu.

Bölgedeki çalışmalarına ara vererek Ordu'ya dönen tiyatro ekibi, ramazan ayını bölgede gerçekleştireceği etkinliklerle geçirmek için tekrar Adıyaman'a gidecek.

Çocukları mutlu etmek için deprem bölgesine oyuncaklarla gitmek isteyen OBBKT, "Radyo-Yu Hümayun" adlı oyununu 17, 19 ve 21 Mart saat 20.00'de bilet yerine oyuncak bağışı karşılığı sahneleme kararı aldı.

OBBKT sahnesinde sanatseverlerle buluşacak oyun sonrasında toplanan oyuncaklar, ramazanda Adıyaman'da gerçekleştirilecek etkinliklerde çocuklara hediye edilecek.

Oyunu izlemek isteyenler, bilet almak yerine oyuncak bağışı yapacak.



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