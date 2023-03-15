Ordu'dan selden zarar gören Şanlıurfa'ya araç ve personel desteği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, sağanak sonucu sel afetinin yaşandığı Şanlıurfa'ya takviye ekip gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam başlayan sağanak sonrası Şanlıurfa ve Adıyaman'da birçok ev ve iş yerinin su altında kaldığına işaret edildi.

Göle dönen cadde ve sokaklarda trafik akışında aksaklıklar yaşandığı, ekili tarım arazilerinin de su altında kaldığı belirtilen açıklamada, depremzedelerin kaldığı bazı çadırları da su bastığı aktarıldı.

Açıklamada, Başkan Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibi, 2 araç, 8 su tahliye motopompu, su altı ve su üstü ekipmanının Şanlıurfa'ya gönderildiği kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Sel sebebiyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.