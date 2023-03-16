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Ordu'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA

Ordu'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ORDU (AA) - Ordu'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ünye ve Altınordu ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ve kaçak tütün mamullerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ünye ilçesinde S.E'nin adresinde yapılan aramada, 157 gram skunk ve 146 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

Altınordu ilçesinde M.A'nın adresinde ise 400 doldurulmuş makaron, 7 bin 800 boş makaron, 1 sigara sarma makinesi ile 10 kilogram kaçak tütün bulundu.

S.E ile M.A, gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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