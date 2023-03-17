Ordu'da yaralı sincap yavrusu koruma altına alındı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaralı sincap yavrusu, koruma altına alındı.
Atatürk Mahallesi Çamlık mevkisinde bulunan yaralı sincap, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefliğine ulaştırıldı.
Yaklaşık 6 haftalık sincabın tedavisine, ilçedeki veteriner kliniğinde başlandı.
Veteriner hekim Yunus Emre Gümüş, vücut ısısı düşük olan sincabı müşahedeye aldıklarını söyledi.
Yavru sincabın arka ayağında kırık olduğunu belirten Gümüş, "Genel durumu düzeldikten sonra operasyon olacak. Doğaya bırakılabilecek konuma geldiğinde de Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliğine teslim edeceğiz." dedi.