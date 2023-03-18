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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü

AA

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü

ORDU - Ordu'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ordu Garnizon Şehitliği'ndeki törene, Vali Tuncay Sonel, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Sonel, aşkların en güzelinin vatan olduğunu vurgulayarak, bu toprakları vatan yapan ecdadı, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitleri ve kahraman gazileri Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yılında rahmet, minnet ve şükranla andığını söyledi.

Tören, şehit mezarlarına karanfil bırakılması ve dua edilmesinin ardından tamamlandı.

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