Altınordu'da camilerde ramazan temizliği yapıldı

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ORDU (AA) - Altınordu Belediyesi tarafından camilerde ramazan öncesi temizlik çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 8 personel ile iki araçtan oluşan ibadethane temizlik ekibi, 92 mahallede çalışmalarını yıl boyunca aralıksız sürdürüyor.

Yaklaşan ramazan ayı öncesi ilçe genelinde bulunan tüm cami ve mescitlerde ibadethane temizlikleri yoğunlaştırıldı. Titizlikle temizlenen camilerde halı gibi yüzeylerde de bakteri oluşumunu engellemek amacıyla özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor.

Cami bahçelerinin de yıkandığı çalışmalar kapsamında temizliğe ramazan boyunca aralıksız devam edilecek.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yıl boyunca rutin olarak sürdürdükleri ibadethane temizlik çalışmalarını, ramazan tedbirleriyle daha kapsamlı ve detaylı hale getirdiklerini belirtti.

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