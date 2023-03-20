Ordu'da bulunan yaban tavşanı doğaya salındı

Hatay iftar saati ve sahur vakti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Fatsa'da bulunan yaban tavşanı, doğal yaşam alanına bırakıldı.

İlçe kırsalında duyarlı bir vatandaşın bularak Fatsa Belediyesine teslim ettiği yaban tavşanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefliğine götürüldü.

İlçedeki veteriner kliniğinde sağlık kontrolünden geçirilen yaban tavşanının durumunun iyi olduğu belirlendi.

Beslenen yaban tavşanı, Ünye Asarkaya Kent Ormanı'nda doğal yaşam alanına bırakıldı.

Ünye şefi Saygın Yıldırım, AA muhabirine, yaban tavşanının ilk muayenesini yaptıklarını ve herhangi bir sağlık sorununa rastlamadıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.