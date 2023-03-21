Ordu'da down sendromlu çocuklarla gençler dans gösterisi sundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da down sendromlu çocuklarla gençler dans gösterisi sundu

AA

Ordu'da down sendromlu çocuklarla gençler dans gösterisi sundu

ORDU (AA) - Ordu'da down sendromlu çocuk ve gençler, "Down Sendromu Farkındalık Günü"nde bir araya geldi.

Altınordu Belediyesi, down sendromlu gençlerin çalıştığı "Menekşe 52+1" adlı kafede program düzenledi.

Kafedeki 12 çalışanın da aralarında bulunduğu 16 down sendromlu çocuk ve genç, programda, eğitmenleri ile dans gösterisi sundu. Müzik eşliğinde kolbastı başta olmak üzere farklı yörelerin oyunlarını oynayan gençler, daha sonra kafenin önünde gökyüzüne balon bıraktı.

Ebeveynlerin de katıldığı programda down sendromlular, günlerini pasta keserek kutladı. Gençlerin kafede yaptığı yiyecekler, davetlilere ikram edildi.

Anaokulu öğrencileri de hazırladıkları resimleri, down sendromlu büyüklerine hediye etti.

- "İyi ki böyle bir oğlum var"

Kafede yiyecek ve içecek öğretmeni olan Rabia Karaca Kırca, gazetecilere, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in başlattığı sorumluluk projesiyle kafede eğitim verdiklerini söyledi.

Gençlerin burada yiyecek yaptığını ve servise çıkarak sosyal anlamda geliştiğini vurgulayan Kırca, "Biz onlarla lezzette de normal hayatta da artı bir öndeyiz. Çünkü hiçbir şekilde diğer insanlardan bir farkları yok. Buraya gelerek insanların içine karışıyorlar. Bu fırsatı bize ve çocuklara verdiği için Başkanımız Aşkın Tören'e çok çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Özel eğitim öğretmeni Dursine Aydın ise düzenlenen eğlence programı ile hem kendilerinin hem de onların çok mutlu olduğunu belirterek, "Bizlere umut dolu gözlerle bakıyorlar. Biz de onların umut dolu gözlerinde ışık buluyoruz. Hepsini çok seviyoruz." diye konuştu.

Down sendromlu kızı olan İzzet Hülür, çocukların eğitildiğinde neler olabileceğini bu etkinlikte izlediklerini, bu tür faaliyetlerin artırılarak devam ettirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Velilerden Neşe Türkyılmaz da 29 yaşında Buğra isimli bir oğlu olduğunu dile getirerek, "29 yıl önceye bakıp bugüne baktığımızda çok yol kat ettik aslında. Eğitim onlar için çok önemli. Onlara şans verildiğinde birçok şeyi normal bireyler gibi yapabiliyorlar, başarabiliyorlar. Çok mutluyum. İyi ki böyle bir oğlum var." ifadelerini kullandı.

Down sendromlu gençler de yapılan etkinlikten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Ordu'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Ordu'da bulunan yaban tavşanı doğaya salındı
YEREL HABERLER Ordu'da bulunan yaban tavşanı doğaya salındı
Altınordu'da camilerde ramazan temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Altınordu'da camilerde ramazan temizliği yapıldı
Ordu'da sahilde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Ordu'da sahilde erkek cesedi bulundu
Ordu'da denizde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Ordu'da denizde erkek cesedi bulundu
Ordu pidesi, coğrafi işaretle tescillendi
YEREL HABERLER Ordu pidesi, coğrafi işaretle tescillendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.