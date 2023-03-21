Ordu'da down sendromlu çocuklarla gençler dans gösterisi sundu

ORDU (AA) - Ordu'da down sendromlu çocuk ve gençler, "Down Sendromu Farkındalık Günü"nde bir araya geldi.



Altınordu Belediyesi, down sendromlu gençlerin çalıştığı "Menekşe 52+1" adlı kafede program düzenledi.



Kafedeki 12 çalışanın da aralarında bulunduğu 16 down sendromlu çocuk ve genç, programda, eğitmenleri ile dans gösterisi sundu. Müzik eşliğinde kolbastı başta olmak üzere farklı yörelerin oyunlarını oynayan gençler, daha sonra kafenin önünde gökyüzüne balon bıraktı.

Ebeveynlerin de katıldığı programda down sendromlular, günlerini pasta keserek kutladı. Gençlerin kafede yaptığı yiyecekler, davetlilere ikram edildi.

Anaokulu öğrencileri de hazırladıkları resimleri, down sendromlu büyüklerine hediye etti.

- "İyi ki böyle bir oğlum var"

Kafede yiyecek ve içecek öğretmeni olan Rabia Karaca Kırca, gazetecilere, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in başlattığı sorumluluk projesiyle kafede eğitim verdiklerini söyledi.

Gençlerin burada yiyecek yaptığını ve servise çıkarak sosyal anlamda geliştiğini vurgulayan Kırca, "Biz onlarla lezzette de normal hayatta da artı bir öndeyiz. Çünkü hiçbir şekilde diğer insanlardan bir farkları yok. Buraya gelerek insanların içine karışıyorlar. Bu fırsatı bize ve çocuklara verdiği için Başkanımız Aşkın Tören'e çok çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Özel eğitim öğretmeni Dursine Aydın ise düzenlenen eğlence programı ile hem kendilerinin hem de onların çok mutlu olduğunu belirterek, "Bizlere umut dolu gözlerle bakıyorlar. Biz de onların umut dolu gözlerinde ışık buluyoruz. Hepsini çok seviyoruz." diye konuştu.

Down sendromlu kızı olan İzzet Hülür, çocukların eğitildiğinde neler olabileceğini bu etkinlikte izlediklerini, bu tür faaliyetlerin artırılarak devam ettirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Velilerden Neşe Türkyılmaz da 29 yaşında Buğra isimli bir oğlu olduğunu dile getirerek, "29 yıl önceye bakıp bugüne baktığımızda çok yol kat ettik aslında. Eğitim onlar için çok önemli. Onlara şans verildiğinde birçok şeyi normal bireyler gibi yapabiliyorlar, başarabiliyorlar. Çok mutluyum. İyi ki böyle bir oğlum var." ifadelerini kullandı.

Down sendromlu gençler de yapılan etkinlikten duydukları mutluluğu dile getirdi.



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