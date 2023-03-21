Ordu itfaiyesi Şanlıurfa'da selin yaralarının sarılmasında görev alıyor

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ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, şiddetli sağanak sonucu sel afetinin yaşandığı Şanlıurfa'ya gönderdiği takviye ekip ile çalışmalara destek veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin, 15 Mart'ta yaşanan sel nedeniyle Şanlıurfa için harekete geçtiği belirtildi.

İtfaiye etkiplerinin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla afetin ardından bölgeye hareket ettiği aktarılan açıklamada, "İtfaiye ekipleri, şehrin farklı bölgelerinde yürütülen su tahliye çalışmalarına destek veriyor. Selin etkilerini ortadan kaldırmak için mücadele eden 10 kişilik arama kurtarma ekibi, 2 araç, 8 su tahliye motopompu, sualtı ve su üstü ekipmanlarıyla bölgede seferber oluyor." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, ekiplerin, yaraların sarılması ve kentte hayatın normale dönmesi için 24 saat esaslı çalıştığı kaydedildi.



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