Ordu'da huzurevi sakinleri unutulmadı

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ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesince, 8-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla program düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Otağı'nda gerçekleştirilen programa, Ahmet Cemal Mağden Huzurevi'nde yaşamını sürdüren yaşlılar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcileri refakatinde katıldı.

Genel Sekreter Sait İnan, yaratılmışların en şereflisi olan insanların her çağda ve yaşta saygıyı, birbirlerine hürmeti hak eden yaratılmışlar olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yunus Özdaş ise yaşlıların sadece bir haftada değil, her zaman saygı duyulması, tavsiyelerinin alınması, ellerinin öpülmesi gerektiğini kaydetti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in himayesinde bir program gerçekleştirdiklerini anlatan Özdaş, Güler'e tüm yaşlılar adına teşekkür etti.

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