Ordu Valisi Sonel vatandaşların sorunlarını dinledi

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremler dolayısıyla Adıyaman'daki koordinatör vali görevini tamamlayarak kente dönen Sonel, 6 hafta aradan sonra eski Valilik binasında gerçekleştirdiği toplantıda 625 kişinin sorun ve taleplerini dinledi.
Alışveriş kartı, gıda paketi, maddi destek, sağlık yardımı, tedavi masrafları başta olmak üzere tüm yardımların yapıldığını belirten Sonel, desteklerini esirgemeyen hayırsever iş insanlarına teşekkür etti.
Sonel, 15 günlük Poyraz Efe ile toplantıya gelen aileye de altın hediye etti.