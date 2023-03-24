Ordu Valisi Sonel şehit aileleri ile iftarda bir araya geldi

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ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, ramazanın ilk orucunu şehit aileleriyle açtı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sonel ve eşi Handan Sonel, Altınordu ilçesindeki restoranda düzenlenen programda şehit aileleri ile bir araya geldi.



Vali Sonel, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ramazana buruk girildiğini belirtti.



Toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygusunun doruğa çıktığı mübarek ramazanın manevi iklimini de fırsat bilerek, deprem bölgesindeki vatandaşlara yönelik yardımların sürdürülmesini isteyen Sonel, "Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi, insanlığı her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.



Sonel, 2012'de Diyarbakır'da şehit olan özel harekat polisi Akın Bayram'ın 11 yaşına giren oğlu Yiğit Efe'ye de doğum günü sürprizi yaptı.



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