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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da taraftar derneklerinden deprem bölgesine konteyner desteği

AA

Ordu'da taraftar derneklerinden deprem bölgesine konteyner desteği

ORDU (AA) - Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın (OTSO), depremden etkilenen Adıyaman'da konteyner kent kurmak için başlattığı kampanyaya taraftar dernekleri destek verdi.

OTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ordu Fenerbahçeliler Derneği ve Ordu Galatasaraylılar Derneği üyelerince toplanan paralarla alınan 4 konteyner, oda öncülüğünde deprem bölgesine gönderildi.

Açıklamada, OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel'in, "Her iki taraftar derneği sadece konteyner almakla kalmayarak, aynı zamanda yüzlerce gıda ve giyecek kolisini defalarca kamyonlarla bölgeye ulaştırdılar. Bu birlikteliğimiz uzun süre devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Karlıbel, Ordu Galatasaraylılar Derneği Başkanı Burçin Doğan ve Ordu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Melih Acar'a teşekkür etti.

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