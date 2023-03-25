AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Ordu'da partisinin temayül yoklamasında konuştu:

ORDU (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Vatandaşımız problemlerin çözüm adresi olarak partimizi, Cumhurbaşkanı'mızı görüyor. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Ala, partisinin milletvekili aday adaylarına yönelik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen temayül yoklamasında, teşkilatların süreçlere katkıda bulunmasının yollarının açık tutulmasının, demokrasiyi besleyen en önemli husus olduğunu söyledi.

AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren teşkilatları demokratik süreçler içerisine kattığını belirten Ala, "Şimdi de önümüzdeki seçimde aday olacak, milletvekili adayı olarak milletimizin önüne çıkacak adaylarımızın belirlenmesinde bütün Türkiye'de AK Parti teşkilatlarının görüşleri alınıyor, temayül yoklaması yapılıyor. Burada da gördüğünüz gibi bir şenlik havası içerisinde bunu yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de yüzyılın felaketinin yaşandığına işaret eden Ala, "Bütün dünya bunun farkında. Biz de bütün gücümüzle sahadayız orada da. Onun burukluğu da var. Tekrar buradan hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Onları hiç unutmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ala, milletvekili aday adaylığı sayısında artış olup olmadığına yönelik soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Eskiye oranla da çok daha fazla ilgi var. Gördüğünüz gibi, sabahın erken saatlerinde temayüle de çok fazla ilgi var, 2 binin üzerinde kardeşimiz oy kullanacak. Bu, demokrasiye olan inancı gösteriyor. Demokrasi içerisinde de AK Parti'ye olan güveni gösteriyor. Vatandaşımız problemlerin çözüm adresi olarak partimizi, Cumhurbaşkanı'mızı görüyor. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Biz de gece gündüz bu umudu gerçekleştirmek için çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.