Ordu Valisi Sonel, sahalara dönecek Orduspor takımıyla buluştu

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, yeniden sahalara dönecek Orduspor kafilesi ile bir araya geldi.

Sonel, bir restoranda gerçekleştirilen programda, takımın sahalara dönmesinin mutluluğunu yaşadığını belirtti.



Ekibin önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Sonel, "Çocukluğumuzun, gençliğimizin mor-beyazlı efsane Orduspor'u vardı. Maalesef bu efsane Orduspor yıllarca entübe durumdaydı. 2,5 yıllık bir uğraş ve koşturmaca sonrasında mutlu sona ulaştık. Çok büyük bir emek verildi. Neticede üstesinden geldik ve FİFA'dan yazımızı aldık." ifadelerini kullandı.



Sonel, Orduspor'un tekrar yeşil sahalara dönme sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şu an rüya gibi bir durum var. Ben çok mutluyum. İlk maçımıza çıkacağız. 1-2 gün içerisindeki süreçler çok hızlı gelişti." değerlendirmesinde bulundu.



Vali Sonel, sporculara da şöyle seslendi:



"Sizler burada bizim misafirimizsiniz, başımızın tacısınız. Burada hem valiniz, hem ağabeyinizim. Bundan sonraki süreci sizlerle birlikte yürüteceğiz. Hep yanınızda olacağız. Orduspor hem Ordu'nun hem de ülkemizin bir değeridir. Asla yok olmaması lazım. Sizler Orduspor tarihine giriyorsunuz. Şehirde müthiş bir sevinç ve heyecan var."

Orduspor, 16.00'da Karşıyaka Spor Tesisleri'nde karşılaşacağı Ordu İdmanyurdu maçı ile yeşil sahalara dönecek.



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