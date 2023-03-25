Futbol: Hazırlık maçı

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ORDU (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Bitexen Giresunspor, TFF 3. Lig ekibi Orduspor 1967’yi hazırlık maçında 4-1 yendi.

Yeni Ordu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Bitexen Giresunspor, Doğan Can Davas'ın 16. dakikada, Hayrullah Bilazer'in de 45. dakikada attığı golle 2-0 önde tamamladı.

Giresunspor'da 75. dakikada Borja Sainz ile 90. dakikada Bajic gol atmayı başarırken Orduspor 1967'nin tek golü, 80. dakikada Güney Gencel tarafından kaydedildi.

Müsabaka Bitexen Giresunspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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