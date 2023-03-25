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Orduspor, çoğunluğu depremzede futbolculardan oluşan kadrosuyla yeniden yeşil sahalara döndü

AA

Orduspor, çoğunluğu depremzede futbolculardan oluşan kadrosuyla yeniden yeşil sahalara döndü

ORDU (AA) - Orduspor, çoğunluğunu depremzede futbolcuların oluşturduğu takımla yeşil sahalara dönerek, amatör kümede mücadelesine başladı.

Ordu'da 1967 yılında kurulan ancak ekonomik nedenlerden dolayı bir süredir liglerde yer almayan Karadeniz temsilcisi, yapılan çalışmalar sonucu Ordu 2. Amatör Küme'de yer alma hakkı elde etti.

Orduspor, büyük bölümünü Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki kulüplerden transfer ettiği futbolcular ve teknik heyet ile ilk maçına çıktı. Mor beyazlı ekip, Ordu İdmanyurdu ile Karşıyaka Spor Tesisleri'nde ilk mücadelesini 3-0 kazandı.

Vali Tuncay Sonel, maç öncesi her iki takım kaptanı ve hakemlere çiçek verdi. Sonel gazetecilere yaptığı açıklamada, Orduspor'un Türk futbolu için önemli olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 2,5 yıldır ekibimiz, içerisinde iki avukatımız, bir profesör, bir menajerimizle birlikte sürece dahil oldu. TFF Başkanı ve FIFA'yla görüşmelerimiz yapıldı. Dün transferin son günüydü. FIFA'ya taahhütnamemizi yerine getirerek, sahalara dönme müjdesini aldık." dedi.

Sonel, 6 Şubat'ta Türkiye'nin depremler yaşadığını anımsatarak, "Deprem bölgesinden futbolcu kardeşlerimiz geldi. Dün itibariyle onay çıkınca hemen Trabzon'da lisans işlemlerini yaptık." diye konuştu.

Orduspor heyecanını şehre yeniden yaşatmak istediklerine değinen Sonel, "Trabzonspor, Giresunspor, Samsunspor, Eskişehirspor, memleketimin takımı Adana Demirspor birer değer. Ülkede bu değerlerin kaybolmaması lazım. Orduspor da bir değer. Mor-beyazlılar bugün sahaya çıkıyor. Emeği geçen tüm ekibime, tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Vali Sonel, Orduspor'un sürecin gelişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emeği olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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