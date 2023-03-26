Ordu'dan depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'a 4 kamyon yardım malzemesi gönderildi

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ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinden yardım malzemelerinden oluşan 4 kamyon, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'a ulaştırıldı.

Fatsa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye olarak 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destekler sürdürülüyor.

Temel ihtiyaç ve yakacak malzemelerinden oluşan 4 kamyon, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gönderilerek depremzedelere dağıtıldı.

Belediyenin bölgeye şu ana kadar gönderilen yardım aracı sayısı 55 oldu.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilk andan itibaren deprem bölgesine yardım ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Kibar, ilçeye gelen depremzedeler ile deprem bölgesindeki her bir vatandaşın yarasını sarmak için üzerlerine düşeni yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Fatsa Belediyesi olarak gerek hayırseverlerimizin bizlere ulaştırmış oldukları gerekse kendi planlamamızda yapmış olduğumuz yardımları bölgeden gelen ihtiyaca göre göndermeye, ailelerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu sefer de ihtiyaca göre yine temel gıda malzemesi ve yakacak gönderdik. Artık ramazan ayında bulunuyoruz. Ramazan boyunca özellikle sofralara bolluğun, bereketin olması için biz de hem deprem bölgesindeki hem de Fatsa'mızda misafir olan depremzede vatandaşlarımız için ekstra hassasiyet göstereceğiz."

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