Ordulu 11 yaşındaki Mercan'ın küpe takma hayali gerçek oldu

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ORDU (AA) - Ordu'da, mikrotia (doğuştan kulak yokluğu, bozukluğu) hastası 11 yaşındaki Mercan Kovan, geçirdiği başarılı ameliyatın ardından hayali olan küpelerini taktı.

Altınordu ilçesinde yaşayan Gülizar ve Salih Kovan çiftinin 4 kız çocuğundan biri olan Mercan, mikrotia hastası olarak dünyaya geldi.

Sol kulağında işitme sorunu da bulunan Mercan'ın, küpe takma isteğini dile getirmesi üzerine anne Gülizar Kovan, Haziran 2022'de Vali Tuncay Sonel başkanlığında düzenlenen Halk Günü toplantısına katıldı.

Toplantıda Sonel'e kızının durumunu anlatan anne Gülizar Kovan, Mercan'ın estetik ameliyat olabilmesi için yardım istedi. Bunun üzerine Vali Sonel'in girişimleriyle Mercan, Samsun'daki özel bir hastanede estetik ameliyatı oldu.

Yaklaşık 8 aylık bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Mercan'ın küpe takma isteği de Vali Sonel tarafından yerine getirildi.

Sonel, Kovan ailesinin evine giderek, Mercan'a ameliyat öncesi söz verdiği bir çift küpeyi hediye etti.

Vali Sonel, Mercan Kovan'ın sağlığına kavuşmasından ve küpe takabilecek hale gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Senin mutluluğun, bizim de mutluluğumuzdur. Küpeni güle güle kullan. Allah yolunu, bahtını açık etsin. İnşallah bu memlekete güzel işler yapacak yerlerde görürüz seni." dedi.

Küpeleri kızının kulaklarına takan Gülizar Kovan ise şunları kaydetti:

"Kızımızın daha önceki ameliyat süreçlerinde çaresizliğim olduğunda Vali Beye başvurdum. Sağ olsun Sayın Valimiz bize bütün kapılarını açtı. 2022 yılının Temmuz ayının 18'inden itibaren bu sürece kadar her ihtiyacımızı karşıladı. Çocuğumun gerek ameliyatını gerekse diğer tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Çocuğum artık içine kapanık değil. Mutlu, huzurlu şekilde gülebiliyor, konuşabiliyor. Okula gitmeme isteğini yendi. Artık okula seve seve gidiyor. Allah razı olsun Sayın Valimizden."





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