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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Ordu'da konuştu:

AA

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Ordu'da konuştu:

ORDU (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile aralarında kırgınlık olduğu iddiasına ilişkin, "Ne benim kendisi ile ne de kendisinin benimle bir kırgınlık yaşanacak en küçük bir kötü sözümüz karşılıklı olarak ne toplantı zeminlerinde olmuştur ne de onun dışında olmuştur. Her siyasi partinin kendi öncelikleriyle beraber bir siyasi perspektifi var, değerlendirmeleri vardır. Bunlar da tabiidir."

Uysal, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen'i ziyaret etti.

Burada yaptığı basın açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uysal, bir gazetecinin Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olmasına yönelik sorusu üzerine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının örgütlenme haklarının olduğunu ve siyasal parti kurabileceğini söyledi.

İnce'nin de bir siyasi parti kurduğunu ifade eden Uysal, "Bugün kendisi cumhurbaşkanı adayı. Millet İttifakı olarak bizim önceliğimiz muhalefete muhalefet etmek değildir." diye konuştu.

Kendi meselelerinin iktidara karşı mücadele vermek olduğunu vurgulayan Uysal, "Biz kendi stratejimiz ile beraber milletin vicdan hizasında durarak o büyük çoğunluğu Millet İttifakı'nın arkasında oluşturabilmektir." şeklinde konuştu.

Uysal, ittifak olarak adaylarını ve politika metinlerini ortaya koyduklarının altını çizerek, "Milletin büyük bir bölümünün umudu haline gelmişiz. Ülkenin derinden bir nefes alması için mücadelenin ana merkezi haline gelmişiz. Dün de böyle idi. Bugün de böyle." dedi.

Sorumluluk sahibi olarak da tüm siyasetçilerin bu duygu ile hareket etmesi kanaatinde olduklarını söyleyen Uysal, "Sayın Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak uygun gördüğü siyasi partileri ziyaret ediyor. Sayın İnce'yi de ziyaret etti. Kimsenin oyu kimsenin cebinde değil. Siyasi partiler milletin vicdan hizasında durmazlarsa yaptıkları iş birlikleri de zaten anlamsız hale gelir. Bunu geçen seçimlerde gördük." açıklamasında bulundu.

Bir gazetecinin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile aralarında herhangi bir kırgınlık olup olmadığına yönelik soru üzerine ise Uysal, şöyle konuştu:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile hem geçmişten bugüne hem de bu süreç içerisinde karşılıklı olarak siyasi sorumluluklar paylaşıyoruz. Aynı zamanda insanı ilişkilerimiz var. Ne benim kendisi ile ne de kendisinin benimle bir kırgınlık yaşanacak en küçük bir kötü sözümüz karşılıklı olarak ne toplantı zeminlerinde olmuştur ne de onun dışında olmuştur. Her siyasi partinin kendi öncelikleriyle beraber bir siyasi perspektifi vardır, değerlendirmeleri var. Bunlar da tabiidir. Ben de bu sorular sayesinde öğreniyorum böyle bir kırgınlık olduğunu. Biz bu tür duygulara ve hislerle hareket edecek noktada değiliz. Onu aşacak şekilde millet önünde önemli bir sorumluluğumuz var."

Uysal'ın ziyaretinde DP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile İl Başkanı Selçuk Yücesan da hazır bulundu.

Programları kapsamında Ünye ve Fatsa ilçelerinde de çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Uysal, teşkilatlarıyla da bir araya geldi.


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