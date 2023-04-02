Ordulu firma tarafından üretilen yorgan ve yastıklar deprem bölgesine gönderildi

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ORDU (AA) - Ordu'da bir firma tarafından üretilen yorgan ve yastıklar deprem bölgesine gönderildi.

Altınordu ilçesinde elyaf sektöründe üretim yapan firma yetkilisi, depremzedeler için yorgan ve yastık üretimine başladı.

Firma tarafından üretilen çok sayıda yorgan ile yastık, depremzedelere ulaştırılmak üzere Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'na (OTSO) teslim edildi.

Firma sahibi Erbil Akçiçek, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren firma olarak daha önce aldıkları tüm siparişleri iptal ederek sadece deprem bölgesi için üretim yapmaya başladıklarını belirterek, "Firma olarak karşıladığımız yorganların yanı sıra hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla yaptığımız yorgan ve yastıklar oldu. Firma olarak gece gündüz çalışarak ürettiğimiz yüzlerce yorgan, yastık ve çarşaf gibi ürünleri deprem bölgesine gönderdik." dedi.

Ürettikleri ürünleri depremzedelere ulaştırılmak üzere OTSO yetkililerine teslim ettiklerini aktaran Akçiçek, "Gönderdiğimiz ürünleri depremzede kardeşlerimizin güzel günlerde kullanmasını diliyorum. Biz büyük bir ülkeyiz. Bu zorlukların altından da birlikte kalkacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

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