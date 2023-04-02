Ordulu firma tarafından üretilen yorgan ve yastıklar deprem bölgesine gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordulu firma tarafından üretilen yorgan ve yastıklar deprem bölgesine gönderildi

AA

Ordulu firma tarafından üretilen yorgan ve yastıklar deprem bölgesine gönderildi

ORDU (AA) - Ordu'da bir firma tarafından üretilen yorgan ve yastıklar deprem bölgesine gönderildi.

Altınordu ilçesinde elyaf sektöründe üretim yapan firma yetkilisi, depremzedeler için yorgan ve yastık üretimine başladı.

Firma tarafından üretilen çok sayıda yorgan ile yastık, depremzedelere ulaştırılmak üzere Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'na (OTSO) teslim edildi.

Firma sahibi Erbil Akçiçek, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren firma olarak daha önce aldıkları tüm siparişleri iptal ederek sadece deprem bölgesi için üretim yapmaya başladıklarını belirterek, "Firma olarak karşıladığımız yorganların yanı sıra hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla yaptığımız yorgan ve yastıklar oldu. Firma olarak gece gündüz çalışarak ürettiğimiz yüzlerce yorgan, yastık ve çarşaf gibi ürünleri deprem bölgesine gönderdik." dedi.

Ürettikleri ürünleri depremzedelere ulaştırılmak üzere OTSO yetkililerine teslim ettiklerini aktaran Akçiçek, "Gönderdiğimiz ürünleri depremzede kardeşlerimizin güzel günlerde kullanmasını diliyorum. Biz büyük bir ülkeyiz. Bu zorlukların altından da birlikte kalkacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DP lideri Uysal: Tüm siyasi aktörleri sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz (2)
YEREL HABERLER DP lideri Uysal: Tüm siyasi aktörleri sağduyulu ...
DP lideri Uysal: Tüm siyasi aktörleri sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz
YEREL HABERLER DP lideri Uysal: Tüm siyasi aktörleri sağduyulu ...
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Ordu'da konuştu:
YEREL HABERLER DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Ordu'da konuştu:
Ordu´da yıkılan 3 gökdelenin arazisi halka açıldı
YEREL HABERLER Ordu´da yıkılan 3 gökdelenin arazisi halka açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.