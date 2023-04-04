Trabzonlu iş insanı Hasan Osman Sabır'dan Ordu'da eğitime destek

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ORDU (AA) - Trabzonlu iş insanı Hasan Osman Sabır, Ordu'nun Ünye ilçesinde atıl durumdaki ilkokul binasını köy yaşam merkezine dönüştürecek.

Göbü Mahallesi'ndeki atıl okul binasının, iş insanı Sabır tarafından yaklaşık 2 milyon lira harcanarak onarılıp köy yaşam merkezine haline getirilmesi amacıyla Valilik'te protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Vali Tuncay Sonel, burada yaptığı konuşmada, Sabır'a teşekkür ederek, "Böyle mübarek bir ayda hayır işi yaptığı için hem Ordulu hemşehrilerimiz adına hem de oradaki çocuklarımız adına şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun." dedi.

Ordu'ya, her fındık hasat döneminde yaklaşık 25 bin tarım işçisi geldiğini belirten Sonel, tarım işçilerinin okul çağındaki çocuklarının da köy yaşam merkezinden yararlanma imkanı bulacağını söyledi.

Sonel, Ordu'da göreve başladığında 66 okulun deprem riski bulunduğunu ve yıkılması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Deprem riski olan 66 okul binasını yıktık. Çok kısa sürede İl Milli Eğitim Müdürümüz ile Ordu ve Ordu dışından iş insanlarımızla 57 okul, 790 dersliğe ulaştık. Hayırsever iş insanımızın onarımını yapacağı 4 derslikli Göbü İlkokulu ile birlikte 58 okul ve 794 dersliğe ulaşmış olacağız. Bunun yanında hayırseverlerimizle birlikte okullarımızla ilgili yapılan diğer çalışmalar da bulunmaktadır. Allah sizler gibi dostlarımızın sayısını artırsın, şehrimize hayırlı olsun."

Hasan Osman Sabır ise Ünye'de yatırım ve hayır işi yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Asıl amacımız okulun tekrar faaliyete geçirilmesi ve yazın yapılacak sosyal faaliyetlerde mevsimlik tarım işçilerinin öğrenim çağındaki çocuklarının eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir. Projemizi yaptık. 90 gün içerisinde tamamlayarak sizlerle birlikte açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol, Vali Tuncay Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve Hasan Osman Sabır arasında imzalandı.

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