Ordu'da kar ve soğuk hava sonrası fındıkta hasar tespitine başlandı

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ORDU (AA) - Ordu'da fındık bahçelerinde, soğuk hava ve kar yağışının etkilerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte 3 gün etkili olan soğuk ve yağışlı hava sonrası, iştirak şirketleri ORTAR AŞ ziraat mühendislerinin fındık bahçelerinde hasar tespitine başladığı, farklı bahçelerde yürütülen çalışma sonrası kamuoyuna açıklama yapılacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen yüksek ziraat mühendisi Suat Akgül, kentte soğuk hava ve yağışlı havanın başladığı ilk andan itibaren ORTAR AŞ ekiplerinin sahada yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız tespitler neticesinde sahil şeridinden 400 metre yüksekliğinde yer alan ilçelerimizde zirai don zararı görülmesi beklenmektedir. Fındık üreticisi vatandaşlarımızın bu süreçte bahçelerinde dumanlama ve bölge bölge ateş yakmaları sıcaklık açısından önemlidir. Üreticilerimiz gerekli desteği bizlerden ücretsiz alabilirler. ORTAR AŞ olarak sahada tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Öte yandan Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, AA muhabirine, ekiplerinin yaptığı ön incelemede, belli rakımın üzerindeki bahçelerde belirli zararların oluştuğunu gördüklerini ifade ederek, hasarın net tespiti için havaların biraz daha ısınmasını beklediklerini, yapılacak çalışmalar sonrası çıkacak raporun kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.





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