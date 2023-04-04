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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da "üç kız heykeli" yeniden tahrip edildi

AA

Ordu'da "üç kız heykeli" yeniden tahrip edildi

ORDU (AA) - Ordu'da, şehrin simgelerinden biri olan "üç kız heykeli", kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde "Tabya başında üç kız yan yana" yöresel türküsünden esinlenilerek yapılan üç kız heykeline zarar verildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Heykellerden ikisinin tahrip edildiğini belirleyen ekipler, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürü Hayati Ağıl, gazetecilere, kentin simgesi olan üç kız heykeline zaman zaman saldırıların meydana geldiğini belirterek, her seferinde heykelleri onarıp yerine koyduklarını söyledi.

Bu tür saldırıların sona ermesi amacıyla kısa süre önce alana 2 güvenlik kamerası yerleştirdiklerini ifade eden Ağıl, son olayla ilgili kamera tespit çalışmasının sürdüğünü kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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