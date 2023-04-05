Ordu Valisi Sonel, AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

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ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sonel, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla milli mücadelenin ilk yıllarında kurulan Anadolu Ajansının Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.

Ajansın kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalara imza attığını ifade eden Sonel, halkın doğru bilgilerle aydınlatılması konusunda hizmet kalitesinden ödün vermeyen Anadolu Ajansının habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağı olduğunun altını çizdi.

Sonel, şunları kaydetti:

"Köklü geçmişi, birikimi ve sahip olduğu ileri teknolojinin yanı sıra doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla basınımızın gelişmesine büyük katkı sağlayan Anadolu Ajansının daha nice gurur dolu yılları geride bırakacağına inanıyor, tüm Ajans çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."





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