Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

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ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Güler, mesajında, 6 Nisan 1920 yılında kurulan AA'nın önemine vurgu yaptı.

Milletin sesi olmak üzere kurulan Anadolu Ajansı'nın görevini yıllardır en iyi şekilde yaptığını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Türk basınının gelişmesinde büyük katkıları olmuş, basın camiamız içerisinde güvenilir, tarafsız, etik ve hızlı habercilik ilkeleriyle en önemli kurumlarımızdan birisidir. Bu vesileyle cumhuriyetle beraber kurulan, onunla beraber büyüyen, gelişen Anadolu Ajansı'nın 103. yıl dönümünü kutluyor, başarılarında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

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