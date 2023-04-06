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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ordu'da iftar programında konuştu:

AA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ordu'da iftar programında konuştu:

ORDU (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye'yi bir bilinmeyene, belirsizliklere, çok başlı bir yapıya terk edemeyiz. Çünkü Türkiye bunu geçmişte yaşadı." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Muş, AK Parti Ordu İl Başkanlığı tarafından Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı.

Bakan Muş, buradaki konuşmasında, AK Parti'nin güçlü ve büyük bir parti olduğuna işaret ederek, Ordu teşkilatının da büyük bir teşkilat olduğunun altını çizdi.

Türkiye'yi 20 yıl yöneten ve birikimi olan bir yönetim ve lider olduğuna vurgu yapan Muş, "Türkiye'yi bir bilinmeyene, belirsizliklere, çok başlı bir yapıya terk edemeyiz. Çünkü Türkiye bunu geçmişte yaşadı. Geçtiğimiz dönemlerde bizim iktidara gelmemizden önce bu durumlar, buna benzer hadiseler maalesef cereyan etti. Türkiye yönetilememe problemi ile karşı karşıya geldi." diye konuştu.

"İradenin olmadığı yerde yönetim olmaz" diyen Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nizamülmülk, 'bir işi iki kişiye vermeyin' der. Siyasetnamesinde bin sene önce yazdı. Rakiplerimiz bir kişi değil, üç kişi değil, dört kişi değil, beş kişi değil, yedi kişi hatta belki daha da fazla artırabilirler. Dolayısıyla bin yıl önce bile Büyük Selçukluların Sadrazamı Veziri Nizamülmülk'ün işaret ettiği nokta bin yıl sonra da değişmedi. Dolayısıyla Türkiye'ye vadedeceği, Türkiye'yi ileriye taşıyacağı, Türkiye'yi büyüteceği hiçbir adımı atamayacak bir rakiple karşı karşıyayız. Bu hissiyatla çalışmamız lazım."

Bakan Muş, milletvekili aday adayı olanların bu şuur ve bilinçle meseleye yaklaşmasını istedi.

Öte yandan Bakan Muş, programları kapsamında Ordu Valiliğini ziyaret ederek, Vali Tuncay Sonel ile görüştü. Daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bakan Muş, burada Başkan Mehmet Hilmi Güler'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret eden Muş, burada esnafla bir araya geldi. Bakan Muş, daha sonra Ordu Ticaret ve Sanayi Odasına (OTSO) gerçekleştirdiği ziyarette iş insanlarıyla buluştu.





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