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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tek ayaklı martı, Halk Eğitim kursiyerlerince besleniyor

AA

Tek ayaklı martı, Halk Eğitim kursiyerlerince besleniyor

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu'da tek ayağı bulunmayan martı, yaklaşık 4 yıldır hemen hemen her gün penceresine geldiği Halk Eğitimi Merkezindeki kursiyerler tarafından besleniyor.

Altınordu Halk Eğitimi Merkezinde devam eden çinicilik kursuna katılan kursiyerler, sınıfın penceresine gelen martının sol ayağının olmadığını fark etti.

Pencereye gelen martıyı eli boş göndermeyen kursiyerler, ekmekle besledikleri kuşa "Şanslı" adını verdi.

Kursiyerlerden Birol Yılmaz'ın 2 haftalık çalışmayla martının resmini yaptığı tabak ise sınıfın kapısına asıldı.

Kursta 5 yıldır eğitmenlik yapan Hatice Yıldız, AA muhabirine, yaklaşık 4 senedir martının hemen hemen her gün aynı saatlerde gelerek sınıfın camına vurduğunu belirterek, her geldiğinde kendisini ekmekle beslediklerini söyledi.

Martının tek ayağının olmamasının kendilerini çok etkilediğini dile getiren Yıldız, kursiyerlerinden Birol Yılmaz'ın martıyı tabağa resmettiğini, bunun kendileri için çok anlamlı bir çalışma olduğunu ifade etti.

- "Martı pencere önüne gelerek gagasıyla cama vurur"

Birol Yılmaz da çini kursuna yaklaşık 3 yıldır devam ettiğini belirterek, "Her gün bir martı pencere önüne gelerek oldukça kibar bir şekilde gagasıyla cama vurur. Kursiyerler olarak yanımızda getirdiğimiz ekmekle tek ayağı olmayan martıyı besliyoruz." dedi.

Doyduktan sonra giden martıyı tüm kursiyerler gibi kendisinin de çok sevdiğini vurgulayan Yılmaz, "Bir gün oturup düşünürken kurs hocasına martıyı ölümsüzleştirmek istediğimi ilettim. Bundan yola çıkarak martıyı tabak üzerine işledim. Çok da güzel oldu. Bu martıyı ömrümüz boyunca unutmayacağız." diye konuştu.

Yılmaz, martının adını "Şanslı" koyduklarını ifade ederek, "Gerçekten martı çok şanslı. Her kursiyerimiz kendisi ile yakından ilgileniyor. Martının tek ayağının olmaması aramızda duygusal bir bağ oluşturdu." dedi.

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