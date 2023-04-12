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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da parti teşkilatıyla buluştu:

AA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da parti teşkilatıyla buluştu:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Birlik beraberlik içerisinde Ordu'muzu çok daha güçlü hale getirmek için kırmadan, dökmeden gönül yaparak yeni bir yolculuğa çıkıyoruz." dedi.

Ordu'dan AK Parti Milletvekili Adayı olan Özer, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Özer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, son 20 yılda AK Parti iktidarlarında Türkiye'de gerçekten çok önemli dönüşüm sağlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı liderliğinde, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya kadar her alanda Cumhuriyetin birinci yüzyılını çok kapsamlı, gecikmiş hizmetleri telafi edecek mekanizmaları inşa ederek bir sonraki yüzyıla, Türkiye Yüzyılı'na taşımak için çok önemli yatırımların yapıldığını vurgulayan Özer, "Bu hizmetlerden Ordu ilimiz de gerçekten önemli miktarda yararlandı." diye konuştu.

Özer, bu süreçte mevcut milletvekillerinin, Ordu'nun Ankara'da her alanda hizmetten daha fazla yararlanabilmesi için çok önemli katkılar verdiğinin altını çizerek, kendilerine minnettar olduğunu ifade etti.

- "Odak noktamız Ordu'ya hizmet etmek"

Şimdi yeni bir yolculuğa başladıklarına işaret eden Bakan Özer, "Seçim süreci başladı. Birlik beraberlik içerisinde Ordu'muzu çok daha güçlü hale getirmek için kırmadan, dökmeden gönül yaparak yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni arkadaşlarımızın her birinin kendine has birikimi, deneyimleri ve müktesebatı var." şeklinde konuştu.

Bu müktesebatların her birini tek bir odak noktasında birleştirmeyi arzuladıklarını vurgulayan Özer, "Odak noktamız Ordu'ya hizmet etmek. Ben Milli Eğitim Bakanı olarak zaten sadece Ordu değil, ülkemizin her şehrine hizmet etmekten büyük onur duydum. Ülkemizdeki eğitimdeki kalkınmışlığı ve güçlenmesini sağlamak için tüm ekibimizle sadece Ordu'da değil tüm illerimizde büyük çaba sarf ettik." açıklamasında bulundu.

- "Tek derdimiz Ordu'muzun çok daha güçlü hale gelmesi"

Bakan Özer, Ordu'yu mevcut durumundan çok daha ileri noktaya taşımak için çaba sarf edeceklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi Ordu benim yeni bir şehrim olarak tüm arkadaşlarımızla birlikte, mevcut milletvekillerimiz, yeni milletvekili adaylarımızla birlikte ama en önemlisi birlik beraberlik içerisinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa edebilmek için Ordu'yu mevcut durumundan çok daha ileri noktalara taşımak için el birliği içinde çaba sarf edeceğiz. Bu günler tartışma günleri değil. Bu günler küçük ayrılıkları büyük noktalara taşıma günü değil. Bu günler Ordu'nun kazanması için birlik ve beraberlik günleri. Ben inanıyorum ki hem yeni il başkanımız hem mevcut milletvekillerimiz hem de yeni adaylarımız el ele vereceğiz, Ordu'muzun sorunlarının çözüm noktasını çok daha güçlü hızla çözmekle ilgili her türlü imkanı Ordu'muza kavuşturacağız."

Ordulularla bundan sonra çok kapsamlı şekilde farklı etkinliklerle bir araya geleceklerini aktaran Bakan Özer, "Tek derdimiz Ordu'muzun çok daha güçlü hale gelmesi. Eğitimde, sağlıkta, ekonomide, organize sanayi bölgelerinde, altyapı gibi her alanda gerçekten Karadeniz'in bir incisi Ordu'da vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız." dedi.

Bakan Özer, açıklamasının ardından parti teşkilatı ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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