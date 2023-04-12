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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da parti teşkilatıyla iftar yaptı

AA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da parti teşkilatıyla iftar yaptı

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Ordu İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, Altınordu ilçesindeki bir otelde organize edilen programda, parti teşkilatıyla bir araya geldi.

Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada, herkesin ramazan ayını tebrik ederek, ramazanın tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini diledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Özer, devlet ve milletin el ele vererek illeri depremden önceki haline kavuşturmak için her türlü çabayı sarf edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin son 20 yılda yepyeni bir yolculuğa çıktığını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Bu coğrafya Yunus Emrelerin, Mevlanaların gönül coğrafyası yaptığı topraklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya her alanda vatandaşımızın hizmetle buluştuğu, yaşamının niteliğinin arttığı bir dönem oldu son 20 yıl. Şimdi bu 20 yılda yapılanlarla Cumhuriyetin ilk yüzyılının eksikliklerinin tamamlandığı bir yüzyıla tanıklık ettik. Kimin liderliğinde? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde. İnşallah Ordu'da el birliği yaparak, birlik beraberlik içerisinde bu yolculuğa en büyük katkıyı veren iller arasına gireceğiz."

Özer, konuşmanın ardından AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Metin Gündoğdu, milletvekili adayları, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş ve parti teşkilatıyla orucunu açtı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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