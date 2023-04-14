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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti:

AA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Çok hızlı bir şekilde süreci tamamlayarak Ordu'muza Türkiye'de olmayan, mevcutlarının çok üzerinde bir bilim kenti bağlamında bir mekanı kazandırmış olacağız." dedi.

Özer, Ordu Büyükşehir Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyareti sırasında, Belediyenin gerek eğitim birimlerine arsa bulunması noktasında, gerekse mevcut okulların içeriğinin güçlendirilmesi anlamında sürekli Bakanlığa destek verdiğini söyledi. Özer, en önemli eğitim paydaşları olduğunu belirttiği Güler'e teşekkür etti.

Güler'in 2 yıldan beri gerçekleştirmek için uğraştığı çok önemli projesi olduğunu dile getiren Özer şunları kaydetti:

"Sayacabaşı Bilim Kenti Projesi. Gerçekten çok kapsamlı bir proje. İçerisinde temel bilimlerle ilgili her türlü deneyin yapılabildiği, mevcut diğer illerdeki bilim müzelerinin çok daha üzerinde eğitim birimlerini de içeren hem temel eğitimde hem orta öğretimde hem akademisyenlerin de çalışabileceği, araştırmalar yapabileceği çok kapsamlı bir bilim kenti projesi var. Kıymetli başkanımız bunu Milli Eğitim Bakanlığıyla birlikte yapmayı çok arzu ediyor. Dün İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda konuyu kapsamlı bir şekilde değerlendirebilme imkanımız da oldu. İnşallah Tarım ve Orman Bakanlığımızla görüşüp bugün itibarıyla süreci başlatmış olacağız."

Özer, çok hızlı bir şekilde süreci tamamlayıp Ordu'ya Türkiye'de olmayan, mevcutlarının çok üzerinde bir bilim kenti bağlamında bir mekanı kazandıracaklarını dile getirerek "Böylece çocuklarımızın merak duygusunu uyandırarak bilimle, kültürle, sanatla iç içe yetişebileceği, aynı zamanda yaz kampı olarak da kullanabileceği, sadece Ordu'ya değil, bölgeye hitap edebilecek kapasitede yaz kursları kapsamında değerlendirilebilecek Türkiye'nin güzide bir bilim merkezini, bilim kentini inşallah Ordu'ya kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Proje için Güler'e teşekkür eden Özer, "İnşallah her gün Ordu'muza bir güzelliği daha ilave ederek Ordu şehrimizi Karadeniz'in güçlü kentlerinden, sadece ekonomide değil, eğitimde, altyapıda, sağlıkta en güçlü kentlerinden biri olmak üzere çıkmış olduğumuz yolculukta her geçen gün bir yeni güzelliği inşallah Ordu'muza kazandırmış olacağız. Bu projenin de Ordu'muza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Güler, Bakan Özer'i Ordu'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek "Dünden itibaren müjdelerini sayın Bakanımız bizleri mutlu edecek şekilde açıkladılar. Zaten iki senedir biz kendileriyle çok yakinen çalışıyoruz. Valimizle, milletvekillerimizle bütünlük içinde çok güzel çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Ulu Cami Halk Kütüphanesi'nde öğrencilerle bir süre sohbet eden Özer, Ulu Cami'de cuma namazının ardından Ahmet Çakar'ın (67) cenazesine katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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