Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu Ticaret Borsasını ziyaret etti:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu Ticaret Borsasını ziyaret etti:

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu Ticaret Borsasını ziyaret etti:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, amaçlarının hem fındık üretiminde verimliliği hem Türkiye hem de uluslararası pazardaki Ordu'nun rekabet gücünü artırmak olduğunu söyledi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, Ordu Ticaret Borsası (OTB) Başkanı Ziver Kahraman'ı ziyaretinin ardından AA muhabirine, Kahraman'a ve ekibine çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Özellikle fındığın verimliliğini artırma, uluslararası açılımını sağlamayla ilgili farklı alternatifler üzerinde Kahraman ile mütalaa ettiklerini belirten Özer, Ordu'nun "yeşil altın" olarak nitelendirilen fındık üretiminde Türkiye'nin en güçlü ili olduğunu vurguladı.

Özer, 2022 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 760 bin ton fındık üretildiğini ifade ederek, "Bunun yüzde 32'si yani 240 bin tonu Ordu ilimizde üretildi. Kayıtlı fındık üreticisi sayısına baktığımız zaman da gerçekten rakam çok yüksek. 128 bin çiftçimiz fındık üretimine katkı veriyor. Amacımız, hem fındık üretiminde verimliliği hem Türkiye hem de uluslararası pazardaki Ordu'nun rekabet gücünü arttırmaktır." dedi.

Kahraman ile Ordu'ya fındıkla ilgili ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması veya serbest bölgeyle desteklenmesi gibi konuları ayrıntılı şekilde görüştüklerine dikkati çeken Özer, "İnşallah pazartesi gününe kadar da Başkanımız ve ekibi bunu kapsamlı şekilde değerlendirecek. Alternatiflerin her birinin açılımının avantajlarını ve dezavantajlarını masaya yatıracaklar. Böylece önümüzdeki haftadan itibaren hangi seçenek üzerinde uzlaşırsak, o seçenek üzerinde hızlı bir şekilde atılım yapmak ve Ordu'muza o yatırımı kazandırmakla ilgili süreci başlatmış olacağız." diye konuştu.

Özer, her alanda Ordu'yu güçlendirmekle ilgili önemli adımlar atacaklarının altını çizerek, "Bunu yaparken tek başımıza hareket etmeyeceğiz. Borsa Başkanımızla, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızla, iş adamlarımızla, tüm sektör temsilcileriyle el ele, omuz omuza vereceğiz. En önemlisi ortak akılla üretmektir. İstişare ederek yol alacağız. Bundan da Ordu çok kazançlı çıkacaktır eminim." ifadelerini kullandı.

Kahraman ise Bakan Özer'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün çok mutluyum. Çünkü sayın Bakanıma fındıkla ve kurumumla ilgili bilgi verirken bizden daha çok bilgili olduğunu gördük. Hatta bizim ufkumuzu açtı. Gelecekle alakalı fındığın avantajlarından bahsetti." dedi.

Bakan Özer'e ziyarette Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve AK Parti İl Başkanı Selman Altaş da eşlik etti.

Altınordu ilçesi Süleyman Felek Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Özer, vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Özer: Deprem bölgesine dönen öğrenci sayısı 32 bin 659´a ulaştı (2)
YEREL HABERLER Bakan Özer: Deprem bölgesine dönen öğrenci sayısı 32 ...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu Büyükşehir ...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da konuştu: (2)
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da konuştu: (2)
Bakan Özer: Deprem bölgesine dönen öğrenci sayısı 32 bin 659´a ulaştı
YEREL HABERLER Bakan Özer: Deprem bölgesine dönen öğrenci sayısı 32 ...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da konuştu: (1)
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da konuştu: (1)
Milli Eğitim Bakanı Özer, AK Parti Ordu Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, AK Parti Ordu Milletvekili ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu milletvekili aday tanıtım toplantısına telefonla bağlandı:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu milletvekili aday tanıtım ...
Bakan Özer: Yılsonuna kadar tüm köy okullarını 'köy yaşam merkezleri' olarak açacağız (2)
YEREL HABERLER Bakan Özer: Yılsonuna kadar tüm köy okullarını 'köy ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da İl Eğitim ...
Bakan Özer: Yıl sonuna kadar tüm köy okullarını 'köy yaşam merkezleri' olarak açacağız
YEREL HABERLER Bakan Özer: Yıl sonuna kadar tüm köy okullarını 'köy ...
Karadeniz'de avlanan 15 kilogramlık kalkan 6 bin liradan satışa sunuldu
YEREL HABERLER Karadeniz'de avlanan 15 kilogramlık kalkan 6 bin ...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da parti teşkilatıyla iftar yaptı
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da parti ...
Bakan Özer: Ordu'yu çok daha iyi noktalara taşımak için çaba sarf edeceğiz (2)
YEREL HABERLER Bakan Özer: Ordu'yu çok daha iyi noktalara taşımak ...
Bakan Özer: Ordu'yu çok daha iyi noktalara taşımak için çaba sarf edeceğiz
YEREL HABERLER Bakan Özer: Ordu'yu çok daha iyi noktalara taşımak ...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da parti teşkilatıyla buluştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da parti ...
Ordu'da "seraların doğal işçisi" olarak bilinen bombus arısı üretildi
YEREL HABERLER Ordu'da "seraların doğal işçisi" olarak bilinen ...
Kilim ve halı dokuma kursunun 83 yaşındaki kursiyeri bildiklerini gençlere öğretiyor
YEREL HABERLER Kilim ve halı dokuma kursunun 83 yaşındaki kursiyeri ...
'Üç Kız' heykeli kamera ile korunacak
YEREL HABERLER 'Üç Kız' heykeli kamera ile korunacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.