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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ordu'da konuştu:

AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ordu'da konuştu:

ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Biz yetkili kurumlarımız ve vatandaşlarımızla sandığa sahip olacağız. 1 oy bir ülkenin kaderini değiştirir. Hep birlikte attığımız her oya sahip çıkacağız." dedi.

Altınordu ilçesinde esnaf ziyareti sonrası gazetecilere açıklama yapan Torun, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Saha çalışmalarında oldukça olumlu tepkilerle karşılaştıklarını belirten Torun, görüştükleri birçok vatandaşın yaşadıkları sıkıntıları kendilerine aktardığını ifade etti.

Torun, vatandaşlara kendi çözüm önerilerini anlattıklarını kaydederek, "İnanıyorum ki onların destekleriyle mutlaka sorunlarını çözeceğiz. Yetkiyi aldığımızda vatandaşların yıllardır çözülemeyen sorunlarını çözeceğimizin sözünü veriyoruz." diye konuştu.

Seçim günü sandık güvenliğine yönelik partilerinin uzun süredir çalışma yaptığını belirten Torun, illerden sorumlu olan arkadaşlarının bu süreçte sürekli denetimlerde bulunduğunu söyledi.

Torun, teşkilat içerisindeki herkesin seçim gününe hazır olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz parti olarak bu konuya hazırız. Sadece bu da değil. Türkiye gönüllüleri adı altında şu anda 50 bini geçtik. Ayrıca vatandaşlarımızdan da bu anlamda destek alıyoruz. Bu gönüllü sayısını 100 binin üzerine çıkarmayı düşünüyoruz. Bu arkadaşlarımızı ihtiyaç duyulan yerlerde görevlendireceğiz. Biz yetkili kurumlarımız ve vatandaşlarımızla sandığa sahip olacağız. 1 oy bir ülkenin kaderini değiştirir. Hep birlikte attığımız her oya sahip çıkacağız."

Torun, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen günlerde Ordu'yu ziyaret edeceğini ancak tarihin henüz belirlenmediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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