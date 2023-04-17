Milli Eğitim Bakanı Özer, Ünye Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İnşallah yakın zamanda temellerini atacağımız Ünye-Akkuş-Niksar kara yolu ile bu bölgenin ekonomik kapasitesi çok daha hızla artacak." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Özer, Ünye Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışının ardından Hükümet Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Özer, esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek, iş yeri sahiplerine ve çalışanlara kolaylıklar diledi. Vatandaşlarla da sohbet eden Özer, bir kişinin ilettiği köy yolu sorununun çözümü için ilgililerle telefonla görüştü.

Özer, Ünye Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaretinde yaptığı konuşmada, oda başkanı İrfan Akar'a nazik kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Ordu'nun Karadeniz Bölgesi'nin incisi bir şehir olduğunu dile getiren Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten her geçen gün güçlenme, yükselme potansiyeli olan bir şehir. Özellikle Ünye'nin limanla ihracat kapasitesinin her geçen gün artma potansiyeli var. İnşallah yakın zamanda temellerini atacağımız Ünye-Akkuş-Niksar kara yolu ile bu bölgenin ekonomik kapasitesi çok daha hızla artacak. Diğer taraftan Ünye'deki tüm sektörlerin güçlenmesiyle ilgili de biz tüm bakanlıklarımızla birlikte Ünye'mize destek vermeye devam edeceğiz."

Daha önceden de Başkan İrfan Akar'la görüştüklerini ifade eden Özer, "Ünye'nin talep etmiş olduğu bu sektörel anlamdaki açılımlarla ilgili dönüşlerini almıştık. Şimdi tekrar bir iadeyi ziyaret yapıyoruz. İnşallah birlikte hareket ederek Ünyemizi çok daha güçlü noktalara getireceğiz." diye konuştu.

Akar da Bakan Özer'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçeyle ilgili bazı taleplerini iletti.

Bakan Mahmut Özer, Ünye Ticaret Borsası ile Ünye Belediyesine de ziyaretler gerçekleştirdi.

- "2023 yılının sonuna kadar bu kültür merkezimizi hızlı bir şekilde Ünyemize kazandıracağız"

Ünye Kültür Merkezi inşaatında inceleme yapan Özer, çalışmalar hakkında Vali Tuncay Sonel'den bilgi aldı.

Özer, burada gazetecilere, Ünye Kültür Merkezi 2018 yılından beri yapımı, yapım süreci, proje tamamlama ihale süreçleri devam eden bir proje olduğunu kaydetti.

Projenin maalesef istenildiği hızda gitmediğini aktaran Özer, "Yaklaşık yüzde 15'i tamamlanma aşamasındayken tasfiye süreci başladı. Bizim amacımız kültür merkezini hızlı bir şekilde Ünye'ye kazandırmak. Çünkü Ünye'mizin kültür sanat etkinliklerinde lokomotif görev yapabilecek bir kültür merkezine hızlı şekilde kazandırmak istiyoruz. En son geçen hafta ben geldiğim zaman kültür sanat merkeziyle ilgili durumun süreci tasfiye edildi." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanıyla görüştüğünü belirten Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"İhale iznini, fiyat güncellemesiyle birlikte onayladı. Ünye'mize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah en kısa sürede Sayın Valimiz süreci takip edecek ve yapım sürecini çok yakından takip ederek, Allah'ın izniyle 2023 yılında bu süreci nihayetlendirerek Ünyeli kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın uzun süreden beri beklemiş olduğu bu kültür merkezini Ünyeli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kültür ve Turizm Bakanımıza en içten şükranlarımı sunuyorum. Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum, süreçleri başarılı şekilde koordine ettiği için. Sayın Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2023 yılının sonuna kadar bu kültür merkezimizi hızlı bir şekilde Ünyemize kazandıracağız."

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