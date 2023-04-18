Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'daki projelerle ilgili konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'daki projelerle ilgili konuştu:

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'daki projelerle ilgili konuştu:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eski Ordu 19 Eylül Stadyumu alanına yapılacak millet bahçesine ilişkin, "İnsanların dinleneceği, kültür ve sanat etkinliklerinin olacağı, kaynaşacakları, sosyalleşecekleri çok önemli bir proje olan millet bahçesinde inşallah yarın itibarıyla Valimiz buranın yıkımıyla ilgili süreci başlatacak ve Ordu'muzla ilgili çok önemli bir adımı atmış olacağız." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Özer, millet bahçesinin inşa edileceği eski stadyumda yaptığı basın açıklamasında, kentte yürütülecek projeler ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Özer, Ordu'yu sadece Karadeniz'in değil, tüm Türkiye'nin en güçlü eğitim sistemine sahip şehri haline getirebilmek için eğitim yatırımlarında çok ciddi kapasite artışına gittiklerini söyledi.

Yaklaşık 491 milyon lira olan Ordu'nun 2023 eğitim yatırımlarını 1 milyar 796 milyon liraya çıkardıklarını ifade eden Özer, bu yatırımları daha da artırarak sadece merkez değil Ordu'nun tüm ilçelerinin de eğitimle ilgili uzun vadeli tüm ihtiyaçlarını gidereceklerini kaydetti.

Özer, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile bilim kentiyle ilgili ortak hareket etme kararı alarak süreci başlattıklarını dile getirerek, arazilerin tahsisiyle sadece Ordu için değil, tüm Türkiye için yeni olan, farklı bir konseptte bilim kentini Ordu'ya kazandıracaklarını aktardı.

Özel eğitim kampüsünü de Ordu'ya kazandırmak için süreci başlattıklarını belirten Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız 10 dönümlük bir araziyi belirledi, biz de bu kampüsü yatırım bütçemiz içerisine dahil ettik. Özel eğitim kampüsü gerçekten çok büyük çaplı bir kampüs olacak inşallah. Özel eğitim anaokulu olan, özel eğitim uygulama okulu birinci, ikinci, üçüncü kademede, aynı zamanda özel eğitim meslek okulu, aynı zamanda öğrencilerin terapisiyle ilgili farklı alternatif modellerin denendiği Türkiye'nin en kapsamlı, kapasitesi en büyük olan kampüsünü inşallah Ordu'muza kazandırmış olacağız. Bununla ilgili Sayın Başkan imarla ilgili, araziyle ilgili çalışmaları nihayetlendirdiğinde inşallah yatırım programına aldığımız o projemizi de hızlı bir şekilde Ordu'muza kazandırmış olacağız."

Özer, dün Ünye ve Fatsa'ya ziyaretler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "İnşallah Ünye-Akkuş ve Niksar yoluyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla görüştük, onun hızlı bir şekilde yaklaşık bir iki hafta içerisinde temel atmasını da gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ünye Kültür Merkezi'yle ilgili de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştüklerini aktaran Özer, "Yaklaşık yüzde 15'e gelip tasfiye edilen bir süreç. Kültür ve Turizm Bakanlığının fiyat güncellemesi ve ihale izni vermesi gerekiyordu. Sağ olsun Sayın Bakanımız bizi kırmadı, ihale iznini de gönderdi." diye konuştu.

Özer, Fatsa'da fındık odaklı ve fındıkla ilgili teknolojilerin çok yaygın şekilde eğitiminin yapılacağı ve o alanla ilgili insan kaynağı ihtiyacının giderileceği tarım lisesinin kurulmasıyla ilgili bir teklif olduğunu kaydederek, bugün itibarıyla teklifi kabul ettiklerini, Fatsa'ya yeni dönemde tarım üzerine spesifik eğitim veren bir tarım lisesini kazandıracaklarını bildirdi.

Fatsa çevre yolu talebine değinen Özer, "Gerçekten çok büyük bir proje, sadece Fatsa ile ilgili değil, bölgeyle ilgili, çok sayıda tünellerin, kavşakların, köprülerin olduğu çok sofistike kompleks bir projeydi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla görüştük, inşallah 2023 yılı içerisinde yatırım programına dahil etmiş olacağız." dedi.

- Ordu Millet Bahçesi projesi

Mahmut Özer, Fatsa'da millet bahçesi projesinin işlemlerinin hızlanmasıyla ilgili ödeneği de bugün itibarıyla Fatsa'ya kazandırmış olacaklarını belirtti.

Ordu Millet Bahçesi projesinde de güzel sürprizler olduğunu vurgulayan Özer, şöyle devam etti:

"Bugün buradayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız burayla ilgili gerekli işlemleri zaten tamamlamıştı, sadece Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu içinde bulunduğumuz stadyumu tahsis etmesi gerekiyordu. Onunla ilgili Gençlik ve Spor Bakanımızla geçen hafta görüştük, sağ olsun, dün itibarıyla buranın millet bahçesine tahsisiyle ilgili yazıyı gönderdi. Kıymetli Bakanım Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. İnsanların dinleneceği, kültür ve sanat etkinliklerinin olacağı, kaynaşacakları, sosyalleşecekleri çok önemli bir proje olan millet bahçesinde inşallah yarın itibarıyla Valimiz buranın yıkımıyla ilgili süreci başlatacak ve Ordu'muzla ilgili çok önemli bir adımı atmış olacağız."

Özer, dertlerinin tüm kurum ve kuruluşlarla Ordu'yu çok daha güçlü hale getirmek olduğunu ifade ederek, yeni atacakları adımlarla Ordu'nun çok daha güçlü hale geleceğini söyledi.

Çalışmalardaki katkıları için Ordu Valisi Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür eden Özer, "Millet bahçesinin ilk kazması hayırlı uğurlu olsun diyor, hepinize saygılar sunuyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim Bakanı Özer, Fatsa SKM açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Fatsa SKM açılışında ...
Bakan Özer: Son 20 yılın hikayesi, yerli ve milli davanın hikayesidir (2)
YEREL HABERLER Bakan Özer: Son 20 yılın hikayesi, yerli ve milli ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ünye Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Ünye Ticaret ve Sanayi ...
Bakan Özer: Son 20 yılın hikayesi, yerli ve milli davanın hikayesidir
YEREL HABERLER Bakan Özer: Son 20 yılın hikayesi, yerli ve milli ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da SKM açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da SKM açılışında ...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ordu'da konuştu:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ordu'da konuştu:
Rusya'dan depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini taşıyan gemi Ordu'ya geldi
YEREL HABERLER Rusya'dan depremzedeler için gönderilen yardım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.