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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ordu'da basın toplantısı düzenledi:

AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ordu'da basın toplantısı düzenledi:

ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İktidara geldiğimizde PKK dahil tüm terör örgütleriyle daha etkin, daha kararlı bir mücadeleyi vereceğiz ve Kandil denen terör yuvasını da yerle bir edeceğiz, hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın." dedi.

Torun, CHP Ordu İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, ittifaklar kurulup seçime girildiğini söyledi.

Seyit Torun, kendilerinin vatanseverliğinin sorgulanamayacağını belirterek, "Bizi ittifak kurmakla suçlayan Erdoğan hani dedi ya 'Altı siyasi parti bir araya geldi, bu kadar partiyle ülke yönetilemez.' diye eleştirdi durdu. Şimdi Cumhur İttifakı'na bir bakalım değerli arkadaşlar, şimdi onlar da altı parti oldu, içinde kimler var, kimler var? Hani yerlilik, millilik diyorlardı ya yerliliğin, milliliğin eseri kalmadı. Yerli ve milli arıyorlarsa Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine, Millet İttifakı'nın vatanseverliğine baksınlar." ifadelerini kullandı.

Torun, terör örgütü PKK üzerinden eleştirildiklerini anlatarak, "İktidara geldiğimizde PKK dahil tüm terör örgütleriyle daha etkin, daha kararlı bir mücadeleyi vereceğiz ve Kandil denen terör yuvasını da yerle bir edeceğiz, hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın." diye konuştu.

Bölgenin en önemli geçim kaynağının fındık olduğuna işaret eden Torun, fındığın geleceğini kurtarmaları gerektiğini kaydetti. Torun, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin geleceğini nasıl kurtaracaksak, fındığın da geleceğini mutlaka kurtarmamız lazım. Bir yıllık, beş yıllık, on yıllık planlamalar yapmamız lazım. Artık fındık kanununu işlevsel hale getirmemiz lazım. Artık bu ülkede stratejik ürün olarak fındığı ilan etmemiz lazım ve hiçbir zaman fındığın ne olursa olsun 4 doların altına düşmemesi lazım."

Şu anda üreticilerin bahçesine gübre atmakta zorlandığını savunan Torun, "Yani üreticimiz şu anda maalesef bahçesine gübre atacak durumda değil. Ayrıca 10 yıldır doğrudan gelir desteği 170 liraya çakıldı kaldı, yani her şeyin maliyeti artıyor, her şey artıyor ama nedense bizim doğrudan gelir desteğimiz artmıyor. Bu iktidar fındık üreticisini unuttu, fındık üreticisini yok saydı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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