Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da iftar programında konuştu:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yüzyılın en büyük afetinden bu kadar hızlı bir şekilde toparlanabilmek ancak Türk insanının yapabileceği bir iş. Çünkü bu ülke, bu coğrafya başkasının derdine derman olmak için koşuşturan insanların coğrafyasıdır." dedi.

AK Parti Ordu milletvekili adayı olan Özer, Altınordu ilçesinde bir restoranda mahalle muhtarları ile iftar programında bir araya geldi.

Bakan Özer, tüm muhtarlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere değinen Özer, bu depremlerde 50 binin üzerinde can kaybının yaşandığını söyledi.

Depremin etkilediği illerden Malatya'da 45 gün kaldığını ifade eden Özer, bölgenin tekrar ayağa kaldırılması ve eğitimin yeniden başlamasına yönelik yürütülen koordinasyonda görev aldığını belirtti.

Devlet millet el ele vererek bu bölgelerin çok hızlı bir şekilde toparlanacağına vurgu yapan Özer, "Yüzyılın en büyük afetinden bu kadar hızlı bir şekilde toparlanabilmek ancak Türk insanının yapabileceği bir iş. Çünkü bu ülke, bu coğrafya başkasının derdine derman olmak için koşuşturan insanların coğrafyasıdır." diye konuştu.

Bakan Özer, bu coğrafyanın komşusu aç iken kendisi tok yatmayı içine sindiremeyenlerin coğrafyası olduğunu dile getirerek, "Çünkü bu coğrafyayı Hacı Bektaş-ı Veli, Hazreti Mevlana, Hazreti Yunus Emre gönül coğrafyası yaptı. İşte bu insanlar deprem bölgesine koşturarak oraların hızlı bir şekilde toparlanması için her türlü fedakarlığı yaptılar." dedi.

Son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşın hayatının çok daha güzel hale getirilmesi için eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya kadar her alanda hizmet dönemi olduğuna vurgu yapan Özer, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetin birinci yüzyılının tüm eksikleri son 20 yıl içerisinde Cumhurbaşkanımız liderliğinde tamamlandı. Yeni yüzyıla hazır hale getirildi. Bu yeni yüzyıl Türkiye Yüzyılı. Sizlerin, bizlerin artık çok daha güçlü bir şekilde dünyaya biz de varız diyebileceğimiz bir yüzyıl."

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a değinen Özer, "Togg sadece bir araç olmanın ötesinde sembolik anlamı olan bir şeydir. Togg, bu insanların bu aracı yapabilirliğini gösteren, özgüveni gösteren sembolik bir araçtır. Nice Togg'lar yapılacak. Savaş gemileri yapılmaya başlandı. İHA'lar, SİHA'lar. Her şeyi sizler için yapıyoruz." dedi.

Ordu'nun diğer illerde olduğu gibi yeni dönemde yatırımlardan nasibini almaya devam edeceğini ifade eden Özer, her alanda sorunları birlikte çözeceklerini söyledi.

İftar programına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ile partililer katıldı.



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