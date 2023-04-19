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Milli Eğitim Bakanı Özer, AK Parti Perşembe İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuştu:

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, AK Parti Perşembe İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuştu:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Türkiye'nin teknolojik üretim kapasitesi arttı, vatandaşın yaşam kalitesi her geçen gün artmaya başladı ve bu son 20 yılın özeti aslında insan merkezli hizmet olarak gerçekleşti." dedi.

AK Parti Ordu milletvekili adayı olan Özer, AK Parti Perşembe İlçe Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, hizmete devam edeceklerini söyledi.

Türkiye için son 20 yılda hizmetlerin şehir veya bölge ayrımı yapılmadan gerçekleştirildiğini ifade eden Özer, "Yani eğitimde yapılan yatırımlar tüm illere yapıldı, sağlıkla ilgili yapılan yatırımlar tüm illere yapıldı. Altyapıyla ilgili, turizmle ilgili, insanı ilgilendiren, insan yaşamını ilgilendiren ne varsa bölge ve il ayrımı yapılmadan tüm Türkiye'ye adım adım yaygınlaştırıldı." diye konuştu.

Özer, Türkiye'nin artık sadece bölgesinde değil, dünyada iddialı konuma geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin teknolojik üretim kapasitesi arttı, vatandaşın yaşam kalitesi her geçen gün artmaya başladı ve bu son 20 yılın özeti aslında insan merkezli hizmet olarak gerçekleşti. Allah'a şükür ülkemiz çok daha güçlü hale geldi. İnşallah bu hizmet yarışı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çok daha hızlı bir şekilde yeni Türkiye Yüzyılı'nda da devam etmeye, dalgalanmaya devam edecek."

Kendilerinin de bunun mücadelesi içinde olduklarını aktaran Özer, "Arkadaşlarımızla birlikte bu hikayenin, yani bu ülkeye dair kalkınma hamlesi hikayesinin lideri olan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, bu hikayeyi güçlü bir şekilde tekrar canlandırmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, bunun için Ordu'da çalışmalara başladıklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ordu'muzu çok daha güçlü hale getirmek için, bekleyen sorunlarını hızlı bir şekilde çözebilmek için seçim öncesinde de çok önemli adımlar attık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız aday tanıtımında bahsettiği gibi, gerçekten beklentisi eğitim alanında Ordu'nun çok daha güçlü hale gelmesi.

Ordu çok daha güçlü olacak. Sadece fındığıyla değil, sadece o yeşil altın fındığıyla değil diğer alanlarda adım adım gelişerek, fındığı da tamamlayan bütüncül yaklaşımla çok daha kalkınmış bir Karadeniz'in inci şehri haline gelecek. Ben tüm arkadaşlarıma bu sürece yapmış oldukları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum, inşallah yarınlar, bugünlerden daha güzel olacak."

Milli Eğitim Bakanı Özer, daha sonra ilçede esnafı ziyaret etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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