Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da şehitliği ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu şehitliğini ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı.

Ordu Valiliğince düzenlenen Ramazan Bayramı ziyaret ve kutlama programı kapsamında, Ordu şehitliğinde program düzenlendi.

Ordu şehitliğinde düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı, daha sonra İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından dua edildi.

Program daha sonra Ordu şehitliğinde bulunan şehitlerin kabirlerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve protokol mensupları tarafından karanfil bırakılması ve kabirleri başında dua edilmesiyle devam etti.

Bakan Özer, programa katılan şehit aileleriyle kucaklaşarak, bayramlarını kutladı.

Şehit aileleri ve yakınlarını ile sohbet eden Özer, şehit ailelerinin çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.