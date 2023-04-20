Ordu Spor Lisesi'ne Muhsin Yazıcıoğlu'nun adı verildi

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ORDU (AA) - Ordu'da bulunan Ordu Spor Lisesi'nin adı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatlarıyla Ordu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Lisesi olarak değiştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 17 Nisan'da Ünye Seçim Koordinasyon Merkezinin (SKM) açılışında, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Durmuş Zor'un talebi sonrası Ordu Spor Lisesi'nin adının değiştirilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bakan Özer'in talimatıyla Altınordu ilçesindeki Yeni Ordu Stadyumu içerisinde hizmet veren Ordu Spor Lisesi'nin adı Ordu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Lisesi olarak değiştirildi.

Ekiplerce okulun duvarına "Ordu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Lisesi" tabelası asıldı.





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