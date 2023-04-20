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Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu Üniversitesi'ni ziyaretinde konuştu:

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu Üniversitesi'ni ziyaretinde konuştu:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İnşallah 2 tane eğitim birimi, bir tane de araştırma birimini en kısa zamanda üniversitemize kazandırıp, üniversitemizi çok daha güçlü bir şekilde bölgenin güçlü üniversiteleri arasına sokmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz." dedi.

Özer, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ı makamında ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, eğitime sadece temel ve ortaöğretim olarak değil, bütün olarak baktıklarını, yükseköğretimi de bunun bir bileşeni olarak gördüklerini ifade etti.

Ordu'da eğitimi güçlendirmek için Milli Eğitim Bakanlığı olarak yapacakları kadar yükseköğretim aşamasında da yapılması gereken şeyler olduğuna dikkati çeken Özer, "Sayın Rektörü'müzden teferruatlı bilgi alma imkanım oldu. Gelmiş olduğu noktada Ordu Üniversitesi 18-19 bin öğrencisi olan gerçekten gelişmeye de çok açık bir üniversitemiz. İnşallah eksik olan fakülteleri ve yeni açılım yapacağı noktalarda bizler Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.

- "En fazla ihtiyaç duyacağımız fakülte mühendislik fakültesi olacak"

Özer, Akdoğan ile 3 konuda görüştüğüne dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir tanesi buranın en büyük eksikliği olan mühendislik fakültesi. Gerçekten şehirdeki Ticaret ve Sanayi Odasının açılımları, sektörün ekonomik gelişmişliği ve bağlantılı yerlerde organize sanayi bölgeleri, serbest bölge gibi yeni açılımlar yapıldığı zaman en fazla ihtiyaç duyacağımız fakülte mühendislik fakültesi olacak. Onun devamı olarak üniversite teknoparkın kurulması da AR-GE inovasyon bağlamında hem üniversitenin güçlü olması hem de şehrin sektör temsilcilerinin çok daha güçlü istişare edeceği mekanizmaların inşası anlamında çok kıymetli olacak. Bir de araştırma ekosistemini kurmak için hem mühendislik fakültesi hem de teknoparka çok fazla ihtiyaç var. İnşallah ben de takipçisi olacağım. Zaten gelmeden önce Yükseköğretim Kurulu Başkanı'mız ile de görüştüm, Erol Bey de gerekli her türlü desteği verecek. Teknopark ile ilgili zaten sıkıntı yok. Onun inşallah son süreçlerini tamamlayacaklar. Ben de kurulması ile ilgili desteği sağlayacağım."

- "Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu ile ilgili girişimimiz olacak"

Bakan Özer, Ordu Üniversitesi için Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği sağlayacaklarına vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Bir de sağlık ile ilgili ön lisans programı olarak 4 yıllık eğitim veren fakülte var. Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu ile ilgili girişimimiz olacak. İnşallah 2 tane eğitim birimi, bir tane de araştırma birimini en kısa zamanda üniversitemize kazandırıp, üniversitemizi çok daha güçlü bir şekilde bölgenin güçlü üniversiteleri arasına sokmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Böylece aslında Ordu'nun sadece yerel değil, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte bir eğitim şehri olabileceğini düşünüyoruz. Onun için Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği sağlayacağız. İnşallah yeni açılımlar ile de üniversitemizi destekleyeceğiz. Umarım özel müteşebbisler de Ordu’da artık üniversite kurma ile ilgili yeni açılımlar yaparlar, biz de onları destekleriz. Böylece çok güzel bir eğitim ekosistemi inşa ederek, Ordu'muzu desteklemeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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